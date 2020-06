Saviola lembra passagem pelo Benfica: «Tínhamos uma equipaça»

Javier Saviola passou este sábado em revista a sua carreira numa entrevista à rádio argentina Cadena 3, numa longa conversa na qual considerou que a sua passagem pelo Benfica foi um dos seus melhores momentos. Em especial pelo que viveu na época 2009/10.





"Tive momentos muito bons, como o primeiro ano no River Plate. Quando ganhámos o primeiro campeonato e eu era titular. Ser campeão e goleador foi muito bome importante. Depois também tive momentos importantíssimos no Benfica. Formámos uma equipaça, tendo como técnico Jorge Jesus. Tínhamos jogadores como Aimar, Di María, David Luiz ou Luisão. Jogadores espectaculares que formavam uma grande equipa. Desfrutei muito desse momento", assumiu o antigo avançado.Saviola falou ainda de Aimar e da forma como ambos jogavam quase de olhos fechados. "Para lá de ser o melhor jogador que tive ao meu lado, jogávamos de memória. Era espectacular dentro do campo, pois sabíamos sempre onde estava um e o outro. Havia uma química entre nós. E por sorte a mesma química passou para fora do campo, que perdura até agora".