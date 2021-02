Saviola recorda Benfica: «Uma lembrança inesquecível...»

Javier Saviola nunca escondeu as boas memórias que tem da passagem pelo Benfica e esta quinta-feira, através das redes sociais, partilhou junto dos seus seguidores uma foto com Pablo Aimar e Ángel Di María no momento das celebrações do título de 2009/10. "Uma lembrança inesquecível de quando fomos campeões com o Benfica", escreveu El Conejo, numa publicação que contou com várias reações de adeptos das águias, mas também de Di María ou Nuno Gomes.





