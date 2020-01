Scamacca e o interesse do Benfica: «A minha cabeça está no Ascoli»

Apontado nas últimas semanas como alvo do Benfica para o ataque, numa possível movimentação para suprir a saída de Raul de Tomas, o avançado italiano Gianluca Scamacca assumiu que ser colocado na rota do clube da Luz é algo positivo, mas deixou a garantia de que não irá rumar à Luz pelo menos não neste mercado de inverno.





"[Os rumores] Deixam-me feliz, mas a minha cabeça está no Ascoli e é aqui que quero ficar até final da temporada. Li sobre o interesse do Benfica na internet, mas estou no Ascoli, é aqui que vivo e treino e é isso que me importa", declarou o avançado, em declarações ao site oficial do Ascoli, clube ao qual está cedido pelo Sassuolo até final da época.