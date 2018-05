Gustavo Scarpa voltou a ser apontado ao Benfica pela imprensa brasileira. O médio canarinho, de 24 anos, não treina desde 16 de março à espera do fim do imbróglio jurídico que se criou desde que assinou em janeiro um vínculo com o Palmeiras por 5 épocas.A Confederação Brasileira de Futebol revogou o contrato e voltou a tornar válido o anterior, que o ligava ao Fluminense até 2020. O Verdão espera agora pela decisão final do Tribunal do Rio de Janeiro, mas Record sabe que os encarnados não têm interesse em contar com o serviços do médio.