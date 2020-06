Schalke 04 tem acordo com alvo do Benfica

Apontado pela imprensa alemã como alvo do Benfica, o guarda-redes Alexander Schwolow terá já chegado a acordo com o Schalke 04. Segundo o 'Bild', as duas partes já têm entendimento quanto a salários e duração do contrato, faltando apenas o acordo com o Friburgo, clube que estará a exigir qualquer coisa como 8 milhões de euros. Uma verba que, ao que tudo indica, é vista como elevada para o conjunto de Gelsenkirchen, que tentará agora baixar ligeiramente o valor.



Para lá do Benfica e do Schalke 04, o guardião de 27 anos está também na mira do Ajax.