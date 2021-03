Schwarz sobre Rúben Amorim: «É bom ver um benfiquista nato promover o futebol português»

Stefan Schwarz, que vestiu a camisola do Benfica entre 1990 e 1994, enalteceu o trajeto do Sporting esta temporada e enalteceu o papel de Rúben Amorim no êxito dos leões.





"O Sporting está no primeiro lugar, já são campeões da Liga. É muito merecido! Um dos grandes do Portugal e Europa na história. Também é bom ver um benfiquista nato ser profissional como Rúben Amorim, a promover o futebol português em qualquer lado. Profissional e profissional. Como adepto nunca se muda. É bonito e respeitoso para os dois lados", vincou o antigo lateral sueco numa publicação através do Facebook.