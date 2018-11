Scott Minto: «O momento que mais orgulho me deu foi jogar pelo Benfica»

Scott Minto chegou ao Benfica, com 26 anos em 1997, após três temporadas no Chelsea. O lateral-esquerdo inglês deixou claro que a passagem pela Luz durante época e meia foi o melhor período da carreira, a única experiência que teve fora de Inglaterra."Quando agora olho para trás, o momento que mais orgulho me deu foi jogar pelo Benfica. Foi jogar no estrangeiro e não saber o que iria acontecer. Lembro-me de estar no balneário, e estar prestes a entrar, a pensar que não conhecia ninguém. Não conhecia qualquer jogador português. E lá entrei. Hoje, retiro daí uma aprendizagem. Eu gosto de línguas. A minha mulher é colombiana e agora falo espanhol. Sempre me interessei por várias línguas quando era miúdo. Por isso, comecei a perceber rapidamente português ainda que nunca fosse fluente mas era o suficiente para eles me respeitarem, percebendo que estava a tentar com grande esforço. No relvado não poderia ter corrido melhor e joguei pela Liga dos Campeões pelo Benfica", reiterou em declarações ao programa 'Football Show' da Yahoo Sports o jogador que cumpriu 42 jogos oficiais de águia ao peito.Minto jogou também pelo West Ham e Rotherman, clube onde acabou a carreira em 2006. O ex-futebolista desempenha agora funções como comentador de futebol na televisão inglesa.