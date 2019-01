Já depois da conferência de imprensa de Luís Castro, a SAD do V. Guimarães emitiu um comunicado frisando que "não aceita nem aceitará que se pretenda alimentar uma ‘novela’ com base especulativa, colocando em causa a tranquilidade do trabalho da equipa", acrescentando que "manterá, em qualquer circunstância, a posição assumida aquando do interesse manifestado por parte de um clube inglês no seu treinador principal, entendendo como hostil qualquer abordagem".

No mesmo comunicado, a SAD vitoriana fala mesmo no Artigo 85º - A do Regulamento Disciplinar da Liga, que se refere ao aliciamento de treinadores. A Record, o jurista Emanuel Calçada desvalorizou esta questão, lembrando que "se não houvesse aliciamentos as cláusulas de rescisão nunca eram batidas". "Os clubes sabem como as coisas funcionam e, neste caso do V. Guimarães, parece-me tratar-se de uma tentativa de afastamento de eventuais interessados no treinador. Há uma cláusula de rescisão e, caso o Benfica decida pagá-la, não vejo forma de o Vitória provar que tenha havido aliciamento ilegal", afirmou.