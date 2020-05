«Se não nos achamos muito melhores do que o Shakhtar podem esquecer o futuro do Benfica»

Bruno Costa Carvalho, candidato à presidência do Benfica, considera que, à imagem de 2009, está novamente a ser atacado pela "imprensa ligada ao status quo no Benfica", dando como exemplo o caso de José Boto. Depois de ter dito que recuperaria o antigo responsável pelo scouting das águias, que motivou mesmo uma reação do agora dirigente do Shakhtar Donetsk, Bruno Costa Carvalho sublinhou que as diferenças entre os dois emblemas devem "ficar claras".





"Não falei [com José Boto] nem precisava, pois é evidente que ele tem contrato com o seu clube e sei, também, que ainda não sou Presidente do Benfica. Mas também sei bem o que é o Benfica! De facto, devia ser bem claro para todos que o Benfica é um clube muito melhor do que o Shakthar, ainda que eles nos tenham eliminado esta ano das competições europeias depois de uma longa paragem do campeonato deles. É o Benfica europeu que temos... Custa-me, mesmo, que muitos não vejam, de imediato, que o Benfica é muito melhor do que os ucranianos. É que todos sabemos que um Shakthar nunca estará numa Superliga Europeia. Pois bem, se não nos achamos muito melhor do que eles podem bem esquecer a nossa presença nessa Superliga e esquecer o futuro do Benfica. Essa é a luta principal desta minha candidatura e o 'caso' Boto acaba por ser muito útil para expor a nossa fragilidade atual e a razão que assiste à minha candidatura", afirmou numa publicação no Facebook.Bruno Costa Carvalho criticou ainda a diferença de tratamento para o outro candidato, Rui Gomes da Silva. "Não deixa de ser curioso constatar que a candidatura de Rui Gomes da Silva tem sido relativamente poupada. Poupada talvez porque como esteve lá 10 anos sabe de mais e não convém tocar-lhe. Poupada porque só um político é que pode fingir que não viu nada do que agora acusa a Direcção. Faz textos de uma agressividade nunca vista contra coisas feitas pelo próprio. Mas, mesmo assim, tem gente que o apoia...", lamentou, garantindo aos benfiquistas que "não se deixará condicionar."