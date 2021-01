Empresário de Rodrigo Pinho revela: «FC Porto fez proposta»

Um dos empresários de Rodrigo Pinho revelou que o Benfica teve de bater a concorrência dos rivais para garantir o reforço para o ataque.





"Não fui procurado nem por um nem por outro [Sporting e FC Porto]. Soube através de outros empresários que ambos estariam interessados e que o FC Porto chegou até a fazer uma proposta ou algo do tipo. Eu, Márcio [Bittencourt], não tive contacto com dirigentes ou alguém dessas equipas", garantiu o agente, em declarações à Antena 1. Sobre a possibilidade de o brasileiro, de 29 anos, integrar o plantel de Jorge Jesus nos próximos dias, Bittencourt sublinhou que é algo que desconhece."Depois do pré-contrato, acabou por surgir essa possibilidade. Não sei como, porque não falei com o Marítimo ou o Benfica. Não sei se os presidentes falaram diretamente. Se ele for agora para o Benfica, vai ser maravilhoso. Se tiver de terminar a época no Marítimo, é bom porque está bem adaptado", vincou.Segundoapurou, não há ainda acordo entre as águias e os insulares e, assim, Rodrigo Pinho deverá ser apenas reforço na Luz a partir da próxima temporada, como jogador livre.