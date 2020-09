Seara sobre o apoio de António Costa a Vieira: «Liberdade de expressão não está confinada»

Fernando Seara defendeu António Costa das críticas motivadas pelo facto de o Primeiro-Ministro fazer parte da Comissão de Honra da candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica. O antigo deputado do PSD e ex-presidente da Câmara Municipal de Sintra lembrou que "a liberdade de expressão e de adesão não estão nem confinadas nem congeladas".





"A pandemia é perturbante. De repente não é possível ter opinião, dar apoio ou integrar movimentos de apoio. Fui mandatário de Luis Filipe Vieira há alguns anos. E nunca ignorei as relações que tinha com o Dr. António Costa. Sem que eu confundisse a relação comum com o Benfica com as opções que cada um assumia e legitimamente, para além do Benfica. E saber perceber a diferença é essencial nestes tempos. Em que a liberdade de expressão e de adesão não estão nem confinadas nem congeladas. Mesmo que alguns aproveitem um sábado com sabor a trovoada para perturbarem apoios pessoais a uma candidatura à liderança do Benfica. Como tenho memória e não gosto de injustiças, aqui deixo estas palavras", disse Seara, que também pertence à Comissão de Honra.Recorde-se que, além de António Costa, também Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, vai integrar a Comissão de Honra da candidatura de Vieira.