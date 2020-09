Sede de campanha de Noronha Lopes inaugurada em Lisboa

O candidato à presidência do Benfica, João Noronha Lopes, inaugurou a sua sede de campanha, em Belém, e no seu discurso apontou um rumo que quebra com os últimos anos de gestão do Benfica.





"Alguns dizem que é impossível o Benfica voar mais alto e eu concordo, assim é impossível. Não é possível sem um plano sério, sem uma visão a longo prazo, sem uma direção que seja mesmo uma equipa, com uma liderança incapaz de assumir erros, quando nos falta mundo e se acha que o futebol de amanhã se resume à 2ª Circular. Não é possível quando se gere sem critério, a vender jogadores à primeira oportunidade e a gastar dinheiro que não sabemos se temos para salvar eleições! Porque o futuro não se constrói com os vícios do passado", salientou. Noronha Lopes, de 54 anos, pretende um Benfica com maior expressão europeia e voltou a insistir na rotura com o passado. "Precisamos de uma ambição e visão de longo prazo. Um projeto claro e estruturado a 10 anos e não a um ou dois anos. Um projeto que perceba os desafios do futebol internacional", sublinhou.

Uma das figuras públicas que apareceu na inauguração da sede de campanha de Noronha Lopes foi Ricardo Araújo Pereira. O humorista apoia esta candidatura por uma razão muito simples. "O Benfica merece ter um presidente e não um dono. A diferença é significativa, porque o presidente gere de acordo com os interesses do clube e o dono gere o clube em torno dos seus próprios interesses", referiu e ainda revelou o que o convenceu a apoiar: "Quando ouvi Noronha Lopes dizer que Jorge Jesus era o seu treinador, mas que não percebia como era o treinador de Vieira, realmente identifico-me com isso."