Seferovic acredita estar a atravessar a "melhor" fase da carreira

“Se estamos a ver o melhor Seferovic? Penso que sim” – o internacional suíço garantiu, em conferência de imprensa, que esta é a sua melhor versão, aos 29 anos. O avançado do Benfica referiu que tem tudo a ver com confiança.

“Quando marcas com frequência tens uma grande confiança, o que faz com que as coisas funcionem. Essa é a chave. Sinto-me melhor nos duelos, já que marco mais golos de cabeça, tal como no posicionamento: sei onde devo estar e o que quero fazer”, vincou o camisola 14 das águias, garantindo que, na seleção suíça, “os assobios já fazem parte do passado”.