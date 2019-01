Seferovic agradeceu a quem o segurou na Luz

Haris Seferovic marcou dois golos na goleada ao Boavista, por 5-1, e, durante um dos momentos de festa, correu mesmo em direção ao banco, abraçando Rui Costa. Tratou-se de um gesto de agradecimento a quem fez muito para segurar o avançado suíço na Luz. Passamos a explicar.

No último verão, o camisola 14 esteve com um pé fora da Luz, com o aval do então técnico, Rui Vitória, e do diretor para o futebol, Tiago Pinto. Por outro lado, o ex-jogador e atual administrador da SAD viu sempre em Seferovic capacidades para vingar de águia ao peito, mais até do que Castillo e Ferreyra, que chegariam depois ao clube da Luz. E fez saber isso internamente. Por isso, o internacional helvético, de 26 anos, fez questão de abraçar Rui Costa, que, face ao castigo de Tiago Pinto, voltou a sentar-se no banco como delegado.

Em alta

A viver a melhor época da carreira, com 13 golos – superou os 11 de 2014/15 no Eintracht Frankfurt –, Seferovic vai procurar, frente ao Sporting, fazer o que nunca conseguiu: marcar em cinco jogos consecutivos no campeonato.