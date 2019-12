Seferovic apto na ressaca da Taça da Liga

Haris Seferovic, ponta-de-lança do Benfica, trabalhou sem aparentes limitações esta quarta-feira, na Covilhã. O suíço, de 27 anos, lesionou-se a meio do mês de novembro, ao serviço da sua seleção, mas ao que tudo indica estará recuperado do problema muscular no gémeo.





Depois do empate com o Sp. Covilhã, que pode comprometer o apuramento para a final-four da Taça da Liga, os não titulares trabalharam no Estádio Santos Pinto, onde decorreu o jogo com os serranos. Foi a primeira sessão de trabalho tendo em vista a deslocação ao Bessa, sexta-feira.Bruno Lage só não conta com André Almeida, David Tavares e Rafa, todos lesionados.