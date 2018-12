Seferovic bate a meia centena

Seferovic bate a meia centenaAvançado na melhor fase pelas águiasHaris Seferovic somou, no Funchal, o 50.º jogo pelo Benfica. A marca foi alcançada numa altura em que atravessa a melhor fase ao serviço das águias. Com seis disparos certeiros, está a apenas um de igualar o registo do ano passado, mas com menos jogos.E esse golo pode ser conseguido já amanhã, na partida da Taça de Portugal, diante do Montalegre, em que se espera que o internacional suíço, de 26 anos, seja utilizado.Contratado em 2017, depois de ter terminado a ligação ao Eintracht Frankfurt, Seferovic começou a época de estreia na Luz a todo o gás, fazendo dupla com Jonas no ataque. Acabaria por perder o lugar quando o Benfica passou a assentar em 4x3x3. Esgotou todas as balas em 2017: no final de dezembro já tinha marcado os sete golos da época passada. Em 2018/19, arrancou como quarto avançado, mas depressa ultrapassou Ferreyra e Castillo. Já leva seis golos em 21 jogos, 13 dos quais como titular.