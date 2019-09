Seferovic 'cala' adeptos nos festejos

Seferovic marcou o 2-1 e celebrou de dedo em riste, como que a mandar calar os adeptos. Numa altura em que o suíço e Raul de Tomas têm sido bastante criticados pela falta de acerto na baliza, o jogador mostrou um sinal de descontentamento para com a desconfiança dos adeptos no seu desempenho.

A verdade é que Seferovic, quando entrou, aos 76 minutos, mostrou estar com vontade de virar o jogo, sempre bastante empenhado e a dar tudo em todos os lances, como forma de responder aos críticos. O golo, ainda que insuficiente para evitar a derrota, serviu como um grito de revolta por parte do dianteiro que, recorde-se, na última temporada apontou 27 golos.

Na presente época a aposta no internacional suíço não tem dado tantos resultados e, ao final de sete jogos, conta apenas com dois golos. Além do de ontem, diante do RB Leipzig, também já tinha marcado, frente ao P. Ferreira. Ainda assim, melhor que o colega de posição, tendo em conta que o espanhol que foi titular em todas as partidas da temporada não fez ainda o gosto ao pé, desde que chegou à Luz.