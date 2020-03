Seferovic canta 'Imagine' na luta contra o coronavírus

Haris Seferovic aliou-se aos colegas da seleção suíça para combater a pandemia do novo coronavírus... cantando. O avançado do Benfica é um de vários intérpretes do tema 'Imagine', de 1971, da autoria de John Lennon, que pretende inspirar as pessoas a ficarem em casa e evitarem propagarem a Covid-19.





"Eu e os meus colegas da seleção suíça queremos mostrar a nossa solidariedade com uma música viral, que realmente nos inspira. Deve dar-vos coragem e esperança. Além disso, estamos a fazer uma doação à associação de enfermeiros da Suíça para que possam comprar material de proteção. Por favor, mantenham-se em casa para se protegerem a vós e aos outros. É a forma de combatermos o vírus. Mas mais importante, mantenham-se positivos. Como equipa, vamos conseguir", reiterou o internacional helvético através da conta pessoal de Instagram.