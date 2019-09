Seferovic chamado ao controlo antidoping

Golo de Seferovic incendiou ambiente na bancada



'Herói' do último embate com o Moreirense ao apontar o golo da vitória do Benfica já nos descontos, Seferovic acabou por ter um final de dia de trabalho... complicado. Afinal, o internacional suíço só deixou Moreira de Cónegos cerca das 02h00 – já a equipa estava a chegar a Lisboa – por ter sido chamado ao controlo antidoping.Nas redes sociais, dedicou a vitória aos adeptos . "Para vocês. 3 pontos importantes", escreveu o camisola 14 no Instagram.Seferovic selou a reviravolta em Moreira de Cónegos e os factos também mostram que, na prática, o suíço é o jogador encarnado que mais tenta o golo. O 14 é a águia com maior número de remates nesta edição da Liga (17), mais um do que Raul de Tomas. Contra o Moreirense, o internacional helvético fez um disparo à baliza, viu dois intercetados e atirou duas bolas ao lado. Já RDT fez três disparos intercetados e viu dois remates desenquadrados.