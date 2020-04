Seferovic com fome de bola

Na fase final da recuperação de uma lesão muscular na perna esquerda, Seferovic desabafou ontem que já está com saudades do relvado e da bola. O internacional suíço fez uma publicação nas redes sociais com um campo e uma animação de uma bola a saltar, legendando com uma frase simples: "Saudades vossas". O avançado estará, de resto, apto a competir quando (e se) os campeonatos forem reatados. A lesão está quase debelada.