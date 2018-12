Seferovic: «Continuar a trabalhar e melhorar já no próximo jogo»

Autor do golo que deu o empate na Vila das Aves e também o apuramento ao Benfica para a final four da Allianz Cup, Haris Seferovic admitiu que o duelo com o Aves foi "difícil", deixando claro que o importante era mesmo alcançar a qualificação para a ronda decisiva desta prova."Foi um jogo difícil. Complicado para ambas as equipas, porque eles tinham de ganhar para passar. Eles jogaram bem, não tão bem no final, onde acabámos por estar melhores. Mas seguimos em frente, o que é o importante. Temos de continuar a trabalhar e melhorar já no próximo jogo", começou por dizer o helvético, à SportTV."Queremos conquistar esta competição e é importante para o clube. Trabalhamos para vencer todos os encontros e por isso estamos aqui para ganhar.""Não era uma bola fácil, mas consegui controlá-la e fazer o golo. O importante é que ajudou a equipa e vencemos mais um jogo."