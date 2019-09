Seferovic dedicou golo do Benfica e companheiros de equipa respondem: «Bicho»

Golo de Seferovic incendiou ambiente na bancada



"Para vocês. 3 pontos importantes", escreveu o camisola 14 no Instagram, uma publicação à qual reagiram vários companheiros de equipa, como Pizzi e Taarabt. "Bicho", escreveu Ruben Dias, ao passo que Gabriel - a recuperar de uma entorse do joelho direito, com lesão do ligamento lateral externo, contraída no jogo da Supertaça - limitou-se a um "bombeeer". Seferovic deu-lhe troco: Gabigol", replicou.Depois de na conferência de imprensa de lançamento do encontro Bruno Lage ter feito uma curiosa analogia sobre o "empregado do mês" a propósito de Seferovic, o treinador do Benfica voltou ao tema."Afinal o Seferovic marca golos, os adeptos gostam dele e ele respeita-os muito. A organização do Moreirense e as dimensões reduzidas do excelente relvado criaram-nos muitas dificuldades, mas mesmo assim criámos ocasiões suficiente para chegar o intervalo a vencer. Regressámos com ambição, mas uma abordagem defensiva desastrosa permitiu ao adversário explorar uma transição e fazer um grande golo. Aumentámos a pressão, metemos mais largura com as alterações realizadas e criámos dificuldades ao bloco do Moreirense. Acabámos por ser felizes na maneira como chegámos ao golo, mas, pelo que fizemos, somos uns justos vencedores", disse na conferência de imprensa.E prosseguiu: "As pessoas têm de entender qual é sua a importância na equipa e relacionar com aqueles dias em que demos tudo, mas as coisas não nos correram bem no trabalho e o chefe deu-nos uma martelada. Qual é o nosso sentimento quando somos julgados e não gostamos, mas curiosamente é o que fazemos no futebol?"