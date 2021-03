Seferovic: «Diogo Gonçalves fez duas assistências top e eu estava lá»

Seferovic foi a figura da vitória do Benfica frente ao Boavista (2-0) com um bis. Na análise ao jogo, o suíço aplaudiu o trabalho da equipa.





"Foi um bom jogo. Jogámos muito bem. O vermelho do Boavista ajudou, ficámos com um a mais. Fizemos um golo na primeira parte, mas houve duas ou três oportunidades para fazer mais um. Estou contente pela equipa, são mais três pontos", começou por afirmar na flash-interview à BTV.E prosseguiu avaliando a 'parceria' com Diogo Gonçalves. "O Diogo fez duas assistências top, eu estava lá. Estamos a jogar bem, como uma equipa. É isso que conta. São 3 pontos. É jogo a jogo. Sinto-me muito bem, como viram no jogo. O importante é a equipa estar bem. Estamos a jogar bem, por isso é que estamos a fazer golos, mas temos de fazer mais um".