Seferovic distinguido pelos adeptos suíços

Haris Seferovic foi eleito o melhor jogador suíço do ano, na gala "Swiss Football Awards". O avançado do Benfica, de 27 anos, esteve em evidência na temporada passada, ao marcar 23 golos em 29 jogos disputados, tornando-se no melhor marcador da Primeira Liga. Além da excelente época ao serviço dos encarnados, Seferovic ajudou ainda a seleção helvética a chegar à final four da Liga das Nações, onde acabaria por cair aos pés de Portugal.





Haris Seferovic teve que ultrapassar Granit Xhaka, médio do Arsenal, e ainda Shaqiri, avançado que se sagrou campeão europeu pelo Liverpool e que é uma das principais estrelas daquele país.