Seferovic e João Ferreira com Covid-19: sobe para cinco o número de jogadores infetados

Seferovic e João Ferreira testaram positivo à Covid-19 e vão falhar a receção ao Portimonense. Sobe assim para cinco o número de jogadores infetados com o novo coronavírus, pois Pizzi, Jardel e Gonçalo Ramos já haviam testado positivo à Covid-19 no decorrer da última semana. Refira-se que Tiago Pinto, diretor para o futebol das águias, e Nuno Farinha, assessor de comunicação, também testaram positivo à Covid-19 e estão afastados do plantel.





Desta forma, Jorge Jesus conta com sete baixas para o encontro de terça-feira, pois além dos jogadores infetados com coronavírus e que se encontram em isolamento, há ainda as ausências de André Almeida e Gabriel, que se encontram a recuperar de lesão e vão ficar de fora das opções do técnico.