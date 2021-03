Seferovic e o investimento no plantel: «Após tantas transferências pensei um pouco»

Haris Seferovic garantiu que equacionou a sua vida na Luz depois de ver os milhões de euros gastos pelo Benfica no defeso de verão. Contudo, a confiança de Jorge Jesus foi suficiente para que não pensasse deixar o clube.





"Claro que, depois de tantas transferências, pensei um pouco. Mas foi relativamente simples: o treinador queria que eu ficasse. Para mim, tratava-se então de lutar por um lugar. As especulações não me interessavam. Eu sei o que posso fazer e como posso ajudar a equipa. Sempre fiz o meu próprio caminho", sublinhou em entrevista à agência SDA, onde aproveitou para deixar elogios a Jorge Jesus."Em primeiro lugar, é um excelente treinador. As conquistam do seu currículo falam por ele. Ele vive para o futebol. Aprendemos muito nos oito meses com ele. Jorge Jesus pertence à geração mais velha, mas entende o futebol moderno. Eu vejo-o como uma pessoa muito direta. Para mim, a sua maneira direta de ser é útil. É assim que aprendo mais", assumiu o internacional suíço, de 29 anos.