Seferovic e o troféu perdido para Pote: «Foi pena, teria sido a cereja no topo do bolo»

Haris Seferovic, avançado do Benfica, deu uma entrevista ao jornal suíço 'Blick' na qual falou sobre o troféu de melhor marcador da Liga NOS (que escapou por um golo), as expectativas para o Euro'2020 e a sua condição física.





"Não estou chateado, mas é uma pena. Este título teria sido a cereja no topo do bolo para uma ótima temporada. Mas consegui conquistar o título há dois anos, e desta vez foi o Pedro Gonçalves que o conquistou"."Espero que sim! Ainda não encontrei a melhor forma num Europeu"."Ir o mais longe possível e continuar saudável. Queremos sobreviver à fase de grupos e, a partir daí, tudo é possível"."Claro que é uma vantagem para quem joga regularmente, estar com ritmo. Mas não estou preocupado com isso, estaremos prontos. Talvez até estejam mais frescos por não terem jogado tanto"."A temporada tem sido muito cansativa. A última vez que estive de férias foi no ano passado. No começo do ano fiquei infetado com covid-19. Depois dos jogos, senti-me mais esgotado do que me costumava sentir. Demorava mais um dia para me recuperar totalmente, mas nos dias de jogo estava totalmente apto novamente. Um Europeu transmite força de qualquer maneira".