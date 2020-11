Seferovic e os recentes resultados do Benfica: «Não consigo encontrar explicações»

Haris Seferovic falou o arranque de temporada no Benfica, afirmando que não consegue encontrar "explicações" para as duas mais recentes derrotas (diante de Boavista e Sp. Braga) para o campeonato.





"Começámos bem, mas não jogámos assim tão bem nos dois últimos jogos. Na verdade, não consigo encontrar explicações para isso. Tivemos uma preparação muito intensa com muitos jogos. Queremos voltar a ser campeões e agora temos de recuperar", começou por dizer o avançado suíço, em declarações ao jornal 'Nau'.Apesar de não fazer parte das escolhas iniciais de Jorge Jesus, Seferovic mantém o estatuto de melhor marcador das águias no campeonato, com 6 golos, números que 'reclamam' uma maior utilização por parte do avançado. Essa foi, pelo menos, uma mensagem que o próprio quis deixar."Exatamente, a nível individual estou bem, estou satisfeito. É claro que quero jogar sempre mais e tornar o mais difícil possível as escolhas do treinador. Ultimamente, tenho entrado como suplente e dei sempre o meu melhor. Todos os jogadores têm noção de que a competição [por um lugar no onze] é feroz."Questionado sobre um possível regresso ao campeonato suíço, Seferovic revelou o desejo em voltar... mas não para já. "É difícil de dizer. Atualmente, estou a jogar no Benfica e estou feliz em Portugal. Ainda tenho contrato e quero continuar no estrangeiro ainda por mais uns tempos. Um dia espero regressar, se tudo correr bem. Mas para já ainda é muito cedo", apontou.