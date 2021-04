Seferovic eleito Avançado do Mês na Liga NOS

Haris Seferovic foi eleito como o Avançado do Mês da Liga NOS em março, com 34,21% dos votos dos treinadores principais da prova, período durante o qual somou seis golos e uma assistência.





O internacional suíço do Benfica superou as votações obtidas por Tiago Tomás, do Sporting (9,87%), e Beto (Portimonense), que recolheu 7,89% dos votos.Nos quatro jogos disputados, no período em questão, o jogador dos encarnados somou seis golos e uma assistência.