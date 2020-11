Seferovic em mais um gesto de solidariedade: «Digam-nos por que precisam de apoio»

Seferovic e mulher deixaram este sábado uma mensagem nas redes sociais a dar que que desejam "proporcionar uma pequena alegria, pelo menos a algumas pessoas, nestes tempos festivos, mas difíceis, que atravessamos".





"Eu e a minha esposa, vamos este ano oferecer presentes de Natal a crianças que vivem em vários orfanatos da região de Lisboa. Neste enquadramento, veio-nos à ideia que poderíamos também apoiar alguns de vós.Este ano foi para muitas pessoas um ano difícil. Gostaríamos de dar uma alegria este Natal a 10 pessoas.Talvez algum de vocês ou os vossos filhos precisem de alguma coisa com urgência ou desejem ter algo desde há muito tempo que não tenham podido concretizar.Escrevam-me, ou a minha esposa @aminaa , uma mensagem e digam-nos porque é que precisam de apoio. Nós vamos ler todas as mensagens e selecionar 10 pessoas cujos pedidos mais nos tenham sensibilizado.Para que os presentes possam chegar até vós até à véspera de Natal, iremos receber mensagens até segunda-feira, dia 07-12-2020. Nesse mesmo dia, à noite, iremos comunicar as 10 pessoas que escolhemos.Esperamos assim poder proporcionar uma pequena alegria, pelo menos a algumas pessoas, nestes tempos festivos, mas difíceis, que atravessamos.Desejamos a todos uma tranquila época de Advento, muita saúde e até breve!"Haris, Amina & Inaya