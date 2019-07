Seferovic: «Espero ficar muitos anos aqui»

Seferovic mostrou-se muito feliz com a renovação de contrato com o Benfica até 2024. O avançado suíço referiu mesmo à BTV que tenciona ficar na Luz por muitos anos, admitindo que gosta de jogar e viver em Portugal."Muito feliz, acho que todos sabem que estou muito bem aqaui, gosto de viver cá. Temos uma boa equipa, com muita qualidade, estou muit feliz.""Quero fazer mais do que no ano passado, mas temos de trabalhar muito. Queremos conquistar títulos, não só a Liga. Quero estar bem, sem lesões e fazer mais golos.""Sim. Temos novos jogadores e vamos melhorar. Vamos ver no domingo, é o primeiro jogo oficial, queremos ganhar. Mas acho que foi uma boa pré-temporada.""Este clube é como uma família. Os novos jogadores estão a conhecer a forma como jogamos. Somos uma equipa.""Jogamos como sempee, queremos fazer o nosso jogo. Entrar mais fortes desde o primeiro jogo até ao final.""Não estava à espera, mas agora vejo que há benfiquistas em todo o lado. Foi uma surpresa grande, nunca pensei que houvesse adeptos em todo o Mundo. Foi incrível.""Gosto muito de tudo, viver jogar… Somos uma equipa muito forte, ofensiva, por isso gosto muito de cá estar.""Só olhamos para nós. Vamos preparar-nos bem esta semana e domingo entrar no jogo para ganhar.""Espero que possa fazer muito mais golos. Queremos ganhar tudo e vamos ver o que vai acontecer. Provas europeias? Queremos fazer o melhor possível.""Até ao fim. Gosto muito de viver e jogar aqui. E a equipa é muito boa, como uma família. Espero ficar muitos anos aqui."