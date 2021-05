Seferovic está a um festejo do recorde de golos numa temporada pelo Benfica

O Benfica terminou a Liga como a melhor equipa da 2ª volta (42 pontos, face aos 34 da 1ª), graças também ao inevitável Seferovic. O avançado suíço marcou mais dois golos – foi o 9º bis da época –, chegando aos 22 na Liga. Ficou a um dos 23 obtidos na edição de 2018/19 da prova, mas ainda pode atingir o seu novo máximo, na final da Taça de Portugal. Com os 26 marcados em 47 jogos em todas as provas, está a um dos 27 feitos em 51 encontros realizados há duas temporadas. O V. Guimarães caiu para o 7º lugar e é um dos adversários preferidos do suíço (5 golos em 10 jogos), apenas atrás do Rio Ave (6 em 10).