Haris Seferovic não consegue esconder a desilusão pela época de estreia no Benfica. Em entrevista à estação televisiva suíça 'Sport RSI', o avançado internacional helvético, de 26 anos, recusou falar sobre a experiência na Luz.

"Não importa o que aconteceu. Esta época já faz parte do passado e agora estou muito feliz por estar no meu país e na seleção a preparar o Mundial. Só olho para o futuro, o passado não é importante", afirmou Seferovic, que, pressionado pelo jornalista, voltou a declinar abordar a situação no clube da Luz: "O mais importante agora é que vou poder jogar no Mundial. Estou perto da minha família e dos meus amigos e sinto-me muito feliz. Quero fazer um grande Mundial e acho que a Suíça pode surpreender."

Incerto

A poucos dias do arranque da maior prova de seleções do planeta, Seferovic considera que não tem lugar seguro no onze da Suíça, mas a verdade é que, por esta altura, o mesmo se pode dizer da situação... no Benfica. Depois de um bom arranque em 2017/18, com cinco golos marcados nos primeiros sete jogos oficiais de águia ao peito, o atacante perdeu espaço na equipa e, desde janeiro de 2018, cumpriu apenas 80 minutos. Com a chegada de Nicolás Castillo, o futuro do suíço poderá mesmo passar por outras paragens.

Autor: Pedro Ponte