Seferovic: «Estou aqui, é sinal que estes 10 anos foram bons»

Seferovic foi convidado a recordar o golo que deu a conquista do título mundial Sub-17 à seleção suíça, em 2009, e explicou que se está no Benfica é sinal de que a carreira tem sido positiva.





"Foram 10 anos que passaram muito rápido. Foram bons. Há períodos menos bons, mas procuramos sempre olhar para o mais positivo e deixar o negativo para trás. Afinal, estou aqui e estou feliz. É sinal que estes anos foram bons", assinalou o avançado, em declarações à BTV, tendo depois frisado como foi importante esse momento no percurso daqueles jovens jogadores: "Foi um período bom para nós, assim como para a seleção suíça. Foi um golo ao segundo poste, com a cabeça. Ganhámos e foi um primeiro passo. Todos os jogadores foram para a suíça jogar nas suas equipas. Eu fui logo para a Fiorentina, pois queria experimentar outro país. O tempo passa rápido, mas estou feliz onde estou agora".O jogador, agora com 27 anos, assinalou ainda quais os objetivos da equipa da Luz, na presente época. "Temos de jogar como sempre, vencer todos os jogos em que entramos. Queremos vencer todos. É preciso trabalhar muito e depois no final vamos ver o que acontece", concluiu.