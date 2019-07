Seferovic: «Eu e Raul de Tomas vamos entender-nos melhor a cada dia»

Haris Seferovic fez a antevisão da partida com a Fiorentina, na International Champions Cup, e relembrou os tempos em que vestiu a camisola viola. O avançado falou ainda da pré-temporada e do entendimento com Raul de Tomas na frente de ataque das águias."É especial. Foi o meu primeiro clube depois de sair de casa. Mas já foi há 10 anos e agora voltou o míster Montella, que eu conheci. Vai ser um bom jogo.""Estou bem, a trabalhar muito para voltar a marcar mais golos. Estou feliz.""É igual quem jogue na frente. No último jogo foi com o Raul e senti-me bem com ele. Estamos bem, a trabalhar e a fazer muitos golos.""O João Félix foi-se embora. Agora está cá o Raul e vamos entender-nos melhor a cada dia, tanto fora como dentro de campo. Ambos vamos dar tudo.""Estão aqui muitos jogadores, todos a trabalhar. Vamos fazer o melhor possível e no final o míster vai decidir quem vai jogar. Vamos ver.""É bom. Acho que é um outro mundo. Para nós é importante trabalharmos para fazer as coisas melhor. Vamos agora para os últimos dois jogos aqui.""Não sei, acho que sim. Queremos jogar melhor e fazer melhor do que no ano passado. Vamos ver como vai ser o campeonato.""Isso já foi, agora é uma nova temporada. Quero conseguir isso, mas tenho de trabalhar muito. Vamos ver se eu e a equipa estamos bem."