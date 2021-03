Seferovic explica o que mudou no Benfica da 1.ª para a 2.ª parte no Jamor

Autor dos dois primeiros golos do Benfica na vitória sobre o Belenenses SAD, Haris Seferovic destacou a evolução da primeira para a segunda metade no jogo desta noite, assumindo que isso foi decisivo para conseguir o triunfo por 3-0 no Jamor.





"Na primeira parte não conseguimos criar o espaço na profundidade. Queríamos jogar mais no pé. Tivemos duas ou 3 oportunidades que não fizemos. Na segunda parte jogamos na profundidade e fiz dois golos com bons passes do Grimaldo e do Dji [Diogo Gonçalves] e eu estava em sozinho em frente à baliza. Mudou tanto no segundo tempo por termos procurado o espaço", explicou, à SportTV.Do ponto de vista individual, o avançado suíço foi claro. "Estou bem, estou fisicamente bem. Mas jogo para a equipa. Se conseguir marcar, marco, mas o mais importante é os três pontos."Quanto à luta pelo título, o discurso é o de sempre. "Como já dissemos, é jogo a jogo, queremos dar tudo, queremos ganhar. Fizemos três golos e sofremos zero."