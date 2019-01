Seferovic: «Faço uma parceria muito boa com o João Félix»

Haris Seferovic vive um dos melhores momentos da carreira, com 11 golos em 30 jogos oficiais, e espera manter a pontaria afinada nos próximos compromissos. Numa entrevista concedida ao diário suíço 'Basler Zeitung', o avançado internacional helvético, de 26 anos, falou sobre a parceria que tem feito no ataque com João Félix e não se mostrou assustado com o regresso de Jonas à competição, marcado para breve."O João tem uma excelente técnica e é muito bom na última bola. É muito frio em frente à baliza. Não sei porquê, mas encaixámos bem no ataque e fazemos uma parceria muito boa. Sobre o regresso do Jonas, a verdade é que, no Benfica, há muitos avançados. Tenho de provar que mereço a oportunidade diariamente, o futebol é assim mesmo. Nunca temos lugar garantido", afirmou o camisola 14, acrescentando que, mesmo quando não jogava com regularidade, nunca pensou em atirar a toalha ao chão."Nunca pensei em desistir. É normal que, numa situação daquelas, um jogador pense em mudar de clube, mas senti que iria vingar. Foi por isso que fiquei e continuei a trabalhar arduamente. Agora estou a ter minutos e a marcar golos."Sobre o campeonato, Seferovic mantém toda a confiança quanto à conquista do título. "É claro que queremos o título, mas não vale a pena estarmos a sonhar com isso. Temos de vencer os nossos jogos e, para isso, temos de realizar grandes exibições. Mas só conseguiremos isso se estivermos concentrados", referiu o avançado.No Benfica desde o verão de 2017, Seferovic soma já 18 golos em 59 partidas de águia ao peito. Ainda assim, há quem não saiba dizer o nome do goleador... "Em Portugal chamam-me Esferovite, mas não sei o que isso significa. A minha professora de português disse-me que quer dizer 'styrofoam' [esferovite, em inglês]."