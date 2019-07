Seferovic: «Fizemos um bom trabalho»

Os três golos da vitória do Benfica sobre o Chivas Os três golos da vitória do Benfica sobre o Chivas

Seferovic foi eleito o melhor jogador na vitória ( 3-0 ) frente ao Chivas, mas elogiou a prestação de toda a equipa. "Ainda estamos na pré-temporada. Precisamos de trabalhar mais, para jogar melhor, mas foi um bom jogo para nós. Ganhámos 3-0. Fizemos um bom trabalho", vincou.O próximo adversário das águias na International Champions Cup será a Fiorentina, um adversário que merece o respeito de Seferovic. "Precisamos de trabalhar a nossa condição física. Vencemos este primeiro jogo, foi bom para nós, agora é recuperar e preparar o próximo jogo para vencermos de novo. Será um jogo difícil. Tem bons jogadores, é uma boa equipa do campeoanto italiano, mas veremos o que acontece. Vamo-nos preparar para a Fiorentina e veremos", assinalou no final do triunfo ao Chivas.