Seferovic foi dispensado da seleção

Depois de ter ajudado a Suíça no empate (1-1) em Dublin, Haris Seferovic foi dispensado pelo técnico Petkovic para poder regressar a Lisboa para assistir ao nascimento do primeiro filho. O avançado do Benfica, que voltou a ficar em branco, será substituído por Ruben Vargas. Quanto ao jogo, Shär deixou os helvéticos em vantagem, mas McGoldrick fez o 1-1 aos 85’ e ambas as seleções seguem sem derrotas. Já a Dinamarca bateu Gibraltar com um expressivo 6-0. Eriksen destacou-se com dois golos, de penálti, e uma assistência. Gytkjaer também bisou.