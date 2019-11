Seferovic foi dispensado da seleção suíça e regressa já ao Benfica para iniciar tratamentos

Haris Seferovic foi este sábado dispensado da seleção da Suíça e vai regressar a Lisboa para ser entregue aos cuidados do departamento médico do Benfica.O jogador sofreu na última sexta-feira uma lesão muscular no gémeo da perna esquerda durante o aquecimento para o jogo com a Geórgia e pediu a substituição ainda antes do apito inicial.Segundo o comunicado divulgado hoje pela federação suíça, a decisão de dispensar o jogador foi tomada após troca de informações com o Benfica. Foi entendido por ambas as partes que o melhor seria o jogador regressar a Lisboa e iniciar de imediato a recuperação na Luz.A Suíça defronta a seleção de Gibraltar na próxima segunda-feira, no último jogo de qualificação para o Europeu de 2020.Entretanto, o Benfica confirmou que o avançado regressa já hoje e que na segunda-feira, após a avaliação do corpo clínico e dos exames a realizar entretanto, irá saber-se com maior exatidão a real extensão da mazela.