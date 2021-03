Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Seferovic impõe-se e convence Jorge Jesus: suíço nunca foi tão rápido a marcar Técnico está agradado com rendimento do avançado e deve mantê-lo no onze diante do Boavista





LETAL. Avançado marcou mais duas vezes ao Belenenses SAD

• Foto: paulo calado