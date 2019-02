Seferovic já é o melhor marcador da Liga NOS

De dispensável a melhor marcador da Liga NOS em poucos meses... A gozar a melhor temporada da carreira, Haris Seferovic ascendeu esta segunda-feira à liderança no capítulo da finalização do campeonato nacional, com 15 golos, graças ao tento que assinou diante do Chaves À entrada para esta partida o avançado suíço estava empatado com Bas Dost e Dyego Sousa, todos com 14, mas o tento ante os flavienses serviu para o isolar no topo e para alcançar a incrível sequência de oito jornadas consecutivas a fazer balançar a rede - nesse período apontou onze golos (todos eles com Bruno Lage no comando).De notar que o segundo melhor marcador é Jonas, com nove, logo seguido pelo trio composto por Pizzi, João Félix e Rafa, todos com oito.