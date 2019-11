Seferovic lesionou-se no aquecimento e falhou jogo da Suíça

Haris Seferovic lesionou-se durante o aquecimento da Suíça e não foi a jogo com a Geórgia, de qualificação para o Campeonato da Europa de 2020.





O avançado do Benfica estava escalado para o jogo desta sexta-feira mas acabou por sentir um desconforto no gémeo da perna esquerda e pediu a substituição ainda antes do apito inicial. Acabou por ser rendido no 11 inicial por Ruben Vargas.