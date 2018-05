Continuar a ler

Lista da Suíça:



Guarda-redes: Roman Bürki (Borussia Dortmund), Gregor Kobel (Hoffenheim), Yvon Mvogo (RB Leipzig) e Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach).



Defesas: Manuel Akanji (Borussia Dortmund), Johan Djourou (Antalyaspor), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Michael Lang (Basel), Stephan Lichtsteiner (Juventus), Jacques-François Moubandje (Toulouse), Ricardo Rodríguez (Milan), Fabian Schär (Deportivo La Coruña) e Silvan Widmer (Udinese).



Médios: Valon Behrami (Udinese), Blerim Dzemaili (Bologna), Edmilson Fernandes (West Ham), Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt), Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (Stoke City), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach) e Steven Zuber (Hoffenheim).



Avançados: Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach), Breel Embolo (Schalke), Mario Gavranovic (Dínamo Zagreb) e Haris Seferovic (Benfica).

Haris Seferovic está entre os 26 pré-convocados da Suíça, numa lista reduzida confirmada pelo técnico Vladimir Petkovic. A aguardar pela 50ª internacionalização pelos helvéticos, o avançado do Benfica participou em sete partidas de apuramento para o Mundial, incluindo as duas mãos dos playoffs ante a Irlanda do Norte, e o seu nome é já dado como um dos garantidos na lista final.A lesão do avançado do Wolfsburgo, Admir Mehmedi, abriu ainda mais as portas da Rússia ao dianteiro contratado pelos encarnados após findar contrato com o Eintracht Frankfurt. A lista com os 23 jogadores que integram a convocatória da Suíça para o Mundial será conhecida apenas a 4 de junho. Até lá, a seleção que se quedou pelo 2º lugar do grupo B de apuramento, atrás de Portugal, tem jogos particulares agendados com a Espanha (3 de junho) e Japão (8 de junho).