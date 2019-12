Seferovic na comitiva

A presença de Haris Seferovic na Covilhã apanhou toda a gente de surpresa, tendo em conta que o avançado não integrou a convocatória da equipa da Luz. No entanto, o jogador, que está lesionado, acabou por seguir com a equipa que irá ficar na região serrana até amanhã. Tal pode significar que o dianteiro se encontra na fase final da recuperação da lesão contraída ao serviço da seleção a 15 de novembro e que até já poderá entrar nas contas da equipa técnica, diante do Boavista, na sexta-feira.

Ferro, Chiquinho e Gabriel também estiveram no Estádio Santos Pinto a assistir ao encontro e viram Vlachodimos, que não se encontrava na ficha de jogo, a apoiar no aquecimento dos guarda-redes.