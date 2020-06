Seferovic: «Não há outro objetivo: queremos ser campeões»

Para lá de Odyssas Vlachodimos , também Haris Seferovic falou à imprensa internacional esta terça-feira. A um dia do retorno da Liga NOS, o avançado helvético mostrou-se entusiasmado e confiante para o que resta disputar no campeonato e assegurou já estar totalmente livre dos problemas físicos que o incomodaram."A temporada tem sido de altos e baixos. Depois da primeira lesão não quis perder muitos jogos e joguei apenas ao fim de três semanas, ao invés das cinco a seis que o médico tinha dito. Graças a esta longa paragem fui capaz de recuperar totalmente. A lesão está ultrapassada por completo e agora queremos ser campeões. Não há outro objetivo", assegurou o avançado, numa conversa com a emissora MySports, na qual elogiou a forma como Vinícius se afirmou: "Fez um bom trabalho e aproveitou a oportunidade".Por fim, Seferovic abordou ainda a doação de computadores a crianças necessitadas que fez durante o mês de abril, um gesto que teve porque "nem todas as crianças têm acesso a este tipo de ajuda. Quis dar algo à sociedade".