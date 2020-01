Seferovic: «Não jogámos tão bem como antes mas o que importa é ganhar»

Haris Seferovic foi o herói da vitória do Benfica por 3-2 sobre o Rio Ave, ao bisar na partida. No final do jogo o suíço sublinhou a passagem às meias-finais da Taça de Portugal, ainda que reconheça que não foi uma grande exibição do Benfica.





"Foi importante ganhar. Não jogámos tão bem como antes mas não importa. Ganhámos e isso é que importa. Trabalhamos todos os dias para isto", disse o avançado, à RTP.Seferovic foca agora as atenções no dérbi com o Sporting, já na próxima sexta-feira. O suíço garante que, jogue quem jogar, será o melhor Benfica a surgir em Alvalade."O mister é o chefe e vai dizer quem vai jogar. Seja quem for, vai jogar a melhor equipa", finalizou.