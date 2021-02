Seferovic: «Não posso garantir que irei cumprir o contrato com o Benfica»

Haris Seferovic deixou a porta aberta à saída do Benfica antes de junho de 2024, altura em que termina o contrato com as águias. O internacional suíço garante estar muito bem na Luz mas confessa que gostaria de experimentar o futebol inglês.





"Sinto-me muito confortável aqui. Portugal é um país muito bonito e o Benfica um grande clube onde se joga para conquistar títulos em todas as épocas. Para mim e para a minha família tudo encaixa aqui. Ainda assim, não posso dizer com certeza que irei cumprir na íntegra o contrato com o Benfica. Admito que há uma liga para a qual gostaria muito de ir. Qual? A Premier League! Já vi muito na minha carreira e atuei na Alemanha, Espanha, Itália e Portugal. Agora gostaria de conhecer o futebol inglês", contou o avançado numa entrevista à 'Blue Sport', ainda antes do jogo com o Arsenal (1-1), para a 1.ª mão dos 16 'avos' da Liga Europa, uma competição que "quer levantar no fim".O jogador helvético diz ainda que está totalmente recuperado da Covid-19: "Sinto-me tão bem quanto antes da infeção. Os primeiros jogos após o regresso foram duros. Tinha dificuldades físicas, pois ficava sem fôlego após alguns sprints. Tive de ser substituído aos 60 minutos no primeiro jogo. Tinha cãibras e não consegui continuar. Durante o período de infeção perdi quatro quilos."Seferovic justificou ainda parte do mau rendimento recente do Benfica com o novo coronavírus: "Houve várias infeções no plantel. Muitos titulares deram positivo, o que obrigou a rodar a equipa. Isto fez com que, por vezes, estivessem em campo jogadores que não estavam habituados a jogar juntos. Depois, também houve alguma falta de sorte."