Seferovic não respondeu a mensagem de Kovac mas treinador do Bayern Munique não desiste

Niko Kovak foi treinador de Seferovic no Eintracht Frankfurt e continua a seguir a carreira do agora jogador do Benfica com atenção. Tanta que até lhe enviou uma mensagem após o suíço ter feito um hat trick pela sua seleção frente à Bélgica , mas que ficou... sem resposta."No jogo em que a Suíça venceu e ele marcou três golos mandei-lhe uma mensagem mas ele não respondeu. Talvez tenha mudado de número. Quando estiver com ele vou pedir-lhe. Desejo-lhe as maiores felicidades. Evoluiu em Frankfurt e agora em Portugal continua a estar bem. Ainda vai melhorar e estou feliz por ele porque é um bom rapaz. Tem bom caráter e vai fazer o caminho dele tanto no Benfica como na seleção", afirmou esta segunda-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Liga dos Campeões com o Benfica.