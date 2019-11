Seferovic: «O primeiro ano no Benfica não foi fácil»

Seferovic fez um breve balanço da passagem pelo Benfica, tendo começado por recordar que "o primeiro ano não foi fácil".





"O primeiro ano não foi o melhor. É preciso passar por tudo, toda a gente passa por isso, por altos e baixos. O primeiro ano não foi fácil. Eu comecei a jogar e a marcar, mas não marquei durante alguns jogos e deixei de jogar. Não tinha oportunidade para me redimir. Eu próprio perguntei por que é que não tinha uma nova oportunidade. Mas depois do primeiro ano foi maravilhoso, o clube é fantástico. Sinto-me muito bem lá, extremamente bem, mesmo. Decidi ficar e olhar em frente", vincou o dianteiro em entrevista à 'MySports', explicando mesmo que a saída foi algo que lhe passou pela cabeça e que tudo mudou com a chegada de Bruno Lage."Achava que se não jogasse meia época que o melhor seria sair. Mas naquela altura o clube não estava a jogar muito bem, ganhávamos de tempos a tempos. Estivemos seis ou sete pontos atrás do FC Porto, o que era muito para um clube como o Benfica. Depois do ano novo perdemos o jogo com o Portimonense e com essa derrota houve uma mudança de equipa técnica. Tudo começou aí. Mudámos o nosso sistema de 4x3x3 para 4x4x2 e tudo começou a correr bem, começámos a jogar bem, marcar golos", lembrou.